Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Euro-Start

Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück

Außenpolitik
11.12.2025 13:38
Seit Wochen kocht die politische Lage in Bulgarien immer mehr auf – nun zog die Regierung den ...
Seit Wochen kocht die politische Lage in Bulgarien immer mehr auf – nun zog die Regierung den Schlussstrich.(Bild: AFP/DIMITAR KYOSEMARLIEV)

Zehntausende Bulgaren haben ihren Protest auf die Straße getragen – und kurz vor dem historischen Euro-Start am 1. Jänner 2026 erreicht die Welle der Unzufriedenheit ihr Ziel: Die bulgarische Regierung unter Ministerpräsident Rossen Scheljaskow tritt zurück. Die Ankündigung kam nur wenige Minuten, bevor das Parlament über einen Misstrauensantrag abstimmen sollte.

0 Kommentare

Die wochenlangen Demonstrationen richteten sich gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung und gegen das, was viele Bürger als Versagen im Kampf gegen Korruption ansehen.

In der Hauptstadt Sofia, in Plowdiw sowie in den Schwarzmeerstädten Warna und Burgas gingen vor allem junge Menschen auf die Straßen. Auslöser der Proteste war ursprünglich der umstrittene Haushaltsplan für 2026, der nach Krawallen an Parteizentralen zurückgezogen wurde.

Scheljaskow wehrte sich bis zuletzt
Die Regierung, ein Minderheitskabinett aus Konservativen, Sozialisten und Populisten, war im Parlament auf die Unterstützung der vierten Partei DPS angewiesen. Deren Parteichef Deljan Peewski ist international wegen Korruption sanktioniert.

Lesen Sie auch:
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
02.12.2025

Trotz interner Spannungen und wiederholter Misstrauensanträge hatte Ministerpräsident Scheljaskow zunächst einen Rücktritt abgelehnt und betont: „Es ist nicht die Zeit, das Schiff zu verlassen.“ Nun jedoch zieht das Kabinett die Konsequenz aus der Protestwelle.

Opposition: „Wandel wird kommen“
Die Oppositionsparteien, darunter das ebenfalls prowestliche Bündnis PP-DB, hatten den Rücktritt gefordert. „Der Wandel wird erst mit dem Rücktritt dieser Regierung kommen“, erklärte PP-Chef Assen Wassilew. Mit dem Abgang der Regierung wird nun ein neues Kapitel in der bulgarischen Politik aufgeschlagen – mitten in der entscheidenden Phase vor der Euro-Einführung.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.228 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.235 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.852 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Außenpolitik
Familiennachzug aus EU
Brüssel droht Österreich und Polen mit Klage
„Sind in Gefahr“
Europa für NATO „nächstes Ziel Russlands“
Ukraine-Krieg
Lawrow: „Müssen eigentliche Ursachen beseitigen“
Kurz vor Euro-Start
Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück
Premiere im Parlament
Nationalrat: Mandatar spricht mit Stimmavatar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf