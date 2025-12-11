Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück

Opposition: „Wandel wird kommen“

Die Oppositionsparteien, darunter das ebenfalls prowestliche Bündnis PP-DB, hatten den Rücktritt gefordert. „Der Wandel wird erst mit dem Rücktritt dieser Regierung kommen“, erklärte PP-Chef Assen Wassilew. Mit dem Abgang der Regierung wird nun ein neues Kapitel in der bulgarischen Politik aufgeschlagen – mitten in der entscheidenden Phase vor der Euro-Einführung.