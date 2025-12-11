Lawrow: „Müssen eigentliche Ursachen beseitigen“

„Es geht hier vor allem um die Frage, welche territorialen Zugeständnisse die Ukraine bereit ist zu machen. Das ist aber eine Frage, die vor allem der ukrainische Präsident (Wolodymyr Selenskyj, Anm.) und das ukrainische Volk beantworten müssen“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Er führte vor der Übermittlung des neuen Vorschlags ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump, gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. „Es wäre ein Fehler, den ukrainischen Präsidenten in einen Frieden zu drängen, den sein Volk nach vier Jahren des Leidens und Sterbens nicht mittragen kann“, sagte Merz.