Russen klagen auf Olympia-Quali-Teilnahme

Zudem sind die Olympia-Quotenplätze bereits vergeben. Punkte für Wildcards für Nationalverbände ohne Quotenplätze (maximal 2 pro Geschlecht und NOK) können noch bis Mitte Jänner bei Weltcuprennen gesammelt werden. Das können die Russen aufgrund ihres seit 2022 wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine geltenden Ausschlusses nicht.