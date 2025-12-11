Russen klagen auf Olympia-Quali-Teilnahme

Der russische Biathlonverband hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ausschluss seiner Athleten von Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele geklagt. Experten schätzen die Erfolgsaussichten aber als sehr gering ein.
Denn die meisten russischen Athletinnen und Athleten gehören formal den militärischen Streitkräften an und kommen damit nicht für den nötigen Status als neutrale Sportler infrage.
Zudem sind die Olympia-Quotenplätze bereits vergeben. Punkte für Wildcards für Nationalverbände ohne Quotenplätze (maximal 2 pro Geschlecht und NOK) können noch bis Mitte Jänner bei Weltcuprennen gesammelt werden. Das können die Russen aufgrund ihres seit 2022 wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine geltenden Ausschlusses nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.