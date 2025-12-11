Vorteilswelt
Biathlon:

Russen klagen auf Olympia-Quali-Teilnahme

Olympia
11.12.2025 13:46
Der russische Biathlonverband hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ausschluss seiner Athleten von Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele geklagt. Experten schätzen die Erfolgsaussichten aber als sehr gering ein. 

Denn die meisten russischen Athletinnen und Athleten gehören formal den militärischen Streitkräften an und kommen damit nicht für den nötigen Status als neutrale Sportler infrage.

Zudem sind die Olympia-Quotenplätze bereits vergeben. Punkte für Wildcards für Nationalverbände ohne Quotenplätze (maximal 2 pro Geschlecht und NOK) können noch bis Mitte Jänner bei Weltcuprennen gesammelt werden. Das können die Russen aufgrund ihres seit 2022 wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine geltenden Ausschlusses nicht.

