Kovacs: Bablers Forderungen „nicht glaubwürdig“

Kovacs kommt aus dem Lager des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil, der in der Vorsitzfrage verloren hat. Sein Widerspruch habe aber nicht damit zu tun, versicherte er am Sonntag. In der ORF-Sendung Hohes Haus kritisierte der Politiker jetzt gleich mehrere Forderungen Bablers. Tempo 100 auf Autobahnen sei für ihn „ganz neu“. Wenn die Pendlerinnen und Pendler nur mehr 100 Kilometer pro Stunde fahren dürften, sei das „sicher nicht in Ordnung.“ Außerdem sei es „keine Mehrheitsmeinung“, richtete Kovacs Babler aus. Bei so einer Forderung müssten zuerst die Länder befragt werden, erst dann solle man damit an die Öffentlichkeit gehen.