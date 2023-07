„Die Bevölkerung hat viel zu wenig bekommen“

Die NEOS allerdings waren nicht wirklich zufrieden mit der schwarz-grünen Finanzpolitik. „Die breite Bevölkerung hat zu wenig bekommen“, meine Finanzsprecher Garry Thür. Es fehle an deutlichen Entlastungen und Weichenstellungen für die Zukunft. Als Beispiel nannte er das Thema Wohnbau. Nachdem - wie die jüngste Studie der AK gezeigt hätte - Vogewosi und Land auf den meisten Grundstücken sitze, frage er sich, weshalb beim gemeinnützigen Wohnbau so wenig weitergehe. Was die Wohnbeihilfe angeht, sei das Land weit von den versprochenen zehn Millionen an Investitionen entfernt.