München blüht auf

Ab auf Entdeckungstour in die unbekannten Viertel

Aber wenn es schon um Natur in der Stadt geht, dann sollte man auch hinaus und die – vielleicht ein bisschen weniger bekannten – Stadtviertel für sich entdecken. Also Abmarsch ins Schlachthofviertel, das mit so mancher Kuriosität aufwartet. Die „Alte Utting“ zum Beispiel. Ein Ausflugsschiff, das von 1950 bis 2016 Jahr für Jahr Tausende Passagiere im Sommer über den Ammersee brachte, wurde vor der Verschrottung gerettet und hat nun ihr Ausgedinge auf einer alten stillgelegten Eisenbahnbrücke gefunden – ihr zweiter Frühling, sozusagen. Als hipper Treffpunkt und Bar erfreut sie sich hier größter Beliebtheit und ist Instagram-taugliches Fotomotiv.