Finale mit Stürmer & Co: Tränen, Glück & Emotionen

Die Tanzgruppe setzte sich bei der großen Show durch. Mit ihrem beeindruckenden Auftritt sicherten sie sich nicht nur den Applaus des Publikums, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. „Ich finde sie großartig, es ist so viel mehr als Tanz“, sagte Christina Stürmer nach der Show im Interview mit krone.tv. Auch Sänger Cesár Sampson schwärmte in höchsten Tönen von den teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten.