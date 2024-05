„Philipp bewegt“: Auch am Samstag wird geturnt

Es ist Samstag und trotzdem läuft eine neue „Philipp bewegt“-Folge? Ganz genau! Philipp Jelinek hat für uns ein spezielles Übungsprogramm fürs Pfingstwochenende zusammengestellt. Wer also am Wochenende und am Feiertag nicht aufs Turnen verzichten mag, hat hier die Gelegenheit, jeden Tag mitzumachen. Im Video oben sehen Sie die Folge vom Samstag zum Nachturnen!