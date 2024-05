Reiz der Insel ist größer als Angst vor Bränden

Menschen, die überstürzt die Hotels verließen, Hektik am Flughafen, Gepäck und Wartende am Strand – all diese Bilder prägten sich im Juli 2023 ein, als das Feuer auf Rhodos tobte. Wenn die griechische Insel ab Samstag wieder regelmäßig von Linz aus angeflogen wird, ist das Feuer längst vergessen.