Unser Flughafen: Seit 70 Jahren im Steigflug

Dunkle Zeiten

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten werden ungeheure Verbrechen am heutigen Areal verübt. Ein von Künstler Arik Brauer gestaltetes Mahnmal erinnert an die entsetzlichen Qualen von tausenden KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern. Diese mussten unter unmenschlichen Bedingungen Heinkel-Flugzeuge bauen. Dunkle Stunden bringt auch der Anschlag der Terroristengruppe Abu Nidal am Check-in Schalter der israelischen Fluglinie EL AL am 27. Dezember 1985. Drei Tote und Dutzende Verletzte sind zu beklagen.