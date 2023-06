„Bravo“-Starschnitte offiziell Fall fürs Museum

Die Zeiten, in denen die „Bravo“ als Symbol der Jugend galt, sind längst vorbei. Wie viele andere Printmedien hat die Zeitschrift in den letzten Jahren einen starken Rückgang der Auflage erlebt. Im ersten Quartal 2023 wurden knapp 53.000 Exemplare verkauft, während es im Vergleich dazu im Jahr 1998 noch 970.000 waren. In den frühen 1990er-Jahren erreichte die wöchentliche Auflage laut Ex-Chefredakteur Gernandt sogar über 1,5 Millionen Exemplare.