Renault Rafale: Espace als Kampfjet-SUV-Coupé

Sportlich elegant

Zumindest überzeugt der erste Rundgang um den Franzosen. Flach und breit steht er da, was nicht zuletzt an der stark nach hinten abfallenden Dachlinie des Rafale liegt. Das künftige Topmodell der Marke streckt sich 4,71 Meter in die Länge und ist 1,86 Meter breit, aber nur 1,61 Meter hoch. An der Frontpartie ragen die schlanken Scheinwerfer weit bis in die Kotflügel hinein, während das vertikale Tagfahrlicht sowie der schwarz glänzende Kühlergrill samt seiner vielen kleinen Renault-Rhomben für Eigenständigkeit sorgen. Bei der gezeigten Ausstattungslinie Esprit Alpine ist der Grill in blauer Wagenfarbe unterlegt, was bei genauer Betrachtung einen dreidimensionalen Effekt erzeugt. 20 Zoll große Räder - optional bis zu 22 Zoll - runden den kraftvollen Auftritt ab.