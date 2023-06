Kika/Leiner: Nicht einmal Essensbons gelten mehr

Die Reihen lichten sich in den Abteilungen der kika-Filiale in Eisenstadt. Sind die letzten Exemplare diverser Möbelstücke verkauft, wird nicht nachbesetzt. Der Kundenandrang hielt sich in Grenzen, wie ein Lokalaugenschein vor dem Wochenende ergab. Die meisten Tische im Restaurant blieben leer. Gutscheine für Essensaktionen wie Hirtenspieß um 6,90 Euro, die daheim im Briefkasten lagen, haben ihre Bedeutung verloren.