Neues Trekking-Abenteuer am „Südpol“ des Landes

Mehrere Etappen

Auf den Schultern trägt jeder einen Rucksack, gefüllt mit allem, was man – neben Schlafsack, Zelt, Kocher und Proviant – braucht: Neugierde und eine kräftige Portion Erlebnishunger! Die erste Etappe führt von der Burg Schlaining über den höchsten Berg des Burgenlandes nach Velem. Tags darauf geht es weiter entlang des früheren Eisernen Vorhanges auf diversen Grenzwegen bis nach Bildein.