Neues Trekking-Abenteuer am „Südpol“ des Landes

Auszeit vom Alltag: auf Wandertour mit Grenzerfahrung, Nächte unter dem Sternenhimmel, ein Rucksack voller Erlebnishunger. Am Freitag geht das Abenteuer los.
„Es sind die extremen Herausforderungen im Leben, die uns näher zu uns selbst bringen.“ Mit diesen Worten bereitet Michael Oberhauser von „Burgenland Extrem Classic“ auf ein Abenteuer der Extraklasse vor. Am Freitag geht es für mehr als 50 (Weit-)Wanderer durch das nahezu paradiesische Südburgenland und das benachbarte Westungarn.
Mehrere Etappen
Auf den Schultern trägt jeder einen Rucksack, gefüllt mit allem, was man – neben Schlafsack, Zelt, Kocher und Proviant – braucht: Neugierde und eine kräftige Portion Erlebnishunger! Die erste Etappe führt von der Burg Schlaining über den höchsten Berg des Burgenlandes nach Velem. Tags darauf geht es weiter entlang des früheren Eisernen Vorhanges auf diversen Grenzwegen bis nach Bildein.
3000 Höhenmeter im Programm
„Der Streckenverlauf ist sehr selektiv“, sagt Oberhauser. Übernachtet wird auf dem „heiligen Rasen“ des „picture on“-Festivalgeländes. Der dritte Abschnitt verläuft durch den Naturpark Weinidylle mit mächtigen Eichenbäumen bis zur Burg Güssing. 80 Kilometer und 3000 Höhenmeter haben die Tourbegleiter zu meistern.
