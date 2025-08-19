Selenskyjs Phalanx: Worum es Europa wirklich geht

Nach Trumps Treffen mit Putin hatte Selenskyj Verstärkung aus Europa mit nach Washington gebracht: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der britische Premier Keir Starmer, Finnlands Präsident Alexander Stubb, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und der deutsche Kanzler Friedrich Merz sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte standen dem ukrainischen Präsidenten beim Treffen mit Trump zur Seite – und berichteten bei einem Online-Gipfel am Dienstag den übrigen EU-Mitgliedern, was in Washington besprochen wurde.