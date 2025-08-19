Vorteilswelt
Ukraine-Poker

Selenskyjs Phalanx: Worum es Europa wirklich geht

Außenpolitik
19.08.2025 15:03
Sie reisten mit Selenskyj zu Trump – doch die mitgereisten europäischen Spitzenpolitiker ...
Sie reisten mit Selenskyj zu Trump – doch die mitgereisten europäischen Spitzenpolitiker verfolgen jeweils auch ganz eigene Interessen.

Nach dem eskalierten Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vize JD Vance Ende Februar hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem neuerlichen Besuch bei Trump am Montag etliche hochrangige europäische Politiker als Unterstützer dabei. Doch sie verfolgen auch ihre eigenen Interessen ...



Nach Trumps Treffen mit Putin hatte Selenskyj Verstärkung aus Europa mit nach Washington gebracht: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der britische Premier Keir Starmer, Finnlands Präsident Alexander Stubb, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und der deutsche Kanzler Friedrich Merz sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte standen dem ukrainischen Präsidenten beim Treffen mit Trump zur Seite – und berichteten bei einem Online-Gipfel am Dienstag den übrigen EU-Mitgliedern, was in Washington besprochen wurde.

Selenskyj hatte zu seinem Treffen mit Trump am Montag hochkarätige Unterstützer aus Europa ...
Selenskyj hatte zu seinem Treffen mit Trump am Montag hochkarätige Unterstützer aus Europa mitgebracht: Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Alexander Stubb, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz und Mark Rutte.(Bild: AP/Alex Brandon)

Aber: Die Unterstützung dieser „Koalition der Willigen“ für Selenskyj ist nicht uneigennützig, schließlich gibt es jeweils eigene außen- und innenpolitische Interessen. Krone+ verschafft Ihnen den Überblick über die wichtigsten europäischen Akteure auf dem geopolitischen Parkett: 

Porträt von Lukas Luger
Lukas Luger
Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
