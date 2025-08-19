Welche Schüler im Sommer Schulbank drücken müssen

Ex-Weltmeister aus USA abgeschoben und inhaftiert!
Die Zahl der außerordentlichen Schüler – also jener Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht zu folgen – steigt in Wien kontinuierlich. Jetzt zieht der Bund die Reißleine und verdonnert sie zum Sommerlernen.
Wiens Pflichtschulen stehen seit Jahren unter Druck: Immer mehr Kinder werden als „außerordentlich“ geführt, weil sie dem regulären Unterricht nicht folgen können. Der Grund liegt fast immer in mangelnden Deutschkenntnissen. In manchen Bezirken betrifft das bereits mehr als 60 Prozent der Erstklässler – ein alarmierender Befund, der das gesamte System ins Wanken bringt.
