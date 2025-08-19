Commerzialbank: Haftstrafen für zwei Unternehmer

„Wenn es Pucher nicht gegeben hätte, wären wir nicht da“

Die Firmen der beiden Unternehmer waren laut Gutachten eigentlich seit Ende 2002 bzw. 2008 zahlungsunfähig, wurden durch die Gelder aus der Bank aber bis zu deren behördlicher Schließung 2020 weitergeführt. Vor Gericht bekannten sich die Firmenchefs in weiten Teilen nicht schuldig. Sie gaben zwar zu, Bargeld erhalten und Scheinrechnungen ausgestellt zu haben, leugneten aber, gewusst zu haben, woher das Geld stamme. Der frühere Bankchef habe ihre wirtschaftliche Notlage ausgenutzt, sie abhängig gemacht und seine Machtposition ausgespielt. „Alle haben nach seiner Pfeife getanzt“, sagte ein Verteidiger vor Gericht. Ein Beschuldigter betonte: „Wenn es Pucher nicht gegeben hätte, wären wir alle miteinander nicht da.“