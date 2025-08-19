Spanisches Flair in der Kurstadt

Ein wunderschöner Singvogel namens „Giuditta“ verdreht derzeit in Baden den Männern den Kopf. Zumindest auf der Bühne der Sommerarena. Verzweifelt versucht sie ihrem goldenen Käfig zu entkommen – vergeblich. Mit der Operette von Franz Lehár bringt der scheidende künstlerische Leiter Michael Lakner dem Publikum ein bitteres Liebesspiel als schwungvoll inszeniertes Abschiedsgeschenk dar.