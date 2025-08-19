Spanisches Flair in der Kurstadt

Verpokert! Filip Misolic muss bei US Open zusehen
Keine Absage mehr
In Baden wird noch bis 30. August Franz Lehár Operette „Giuditta“ auf die Bühne der Sommerarena gebracht. Ein Abschiedsgeschenk vom scheidenden Intendanten Michael Lakner.
Ein wunderschöner Singvogel namens „Giuditta“ verdreht derzeit in Baden den Männern den Kopf. Zumindest auf der Bühne der Sommerarena. Verzweifelt versucht sie ihrem goldenen Käfig zu entkommen – vergeblich. Mit der Operette von Franz Lehár bringt der scheidende künstlerische Leiter Michael Lakner dem Publikum ein bitteres Liebesspiel als schwungvoll inszeniertes Abschiedsgeschenk dar.
