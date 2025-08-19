Mama und Sportlerin: „Stoße oft an meine Grenzen“

Die „Krone“ traf Skibergsteigerin Johanna Hiemer (30) im Olympiazentrum Rif, sprach mit der gebürtigen Steirerin über ihr Leben in Deutschland, ihre Doppel-Rolle als Mama und Profisportlerin und die Olympia-Premiere ihrer Sportart kommenden Winter in Bormio.
Kommenden Februar stehen die Skibergsteiger im Rampenlicht, wird diese Sportart erstmals Teil der Olympischen Winterspiele. Am Zielhang der Stelvio in Bormio stehen insgesamt drei Bewerbe an, je ein Damen- und Herren-Sprint sowie ein Mixed. Speziell die Steirerin Johanna Hiemer, mittlerweile in Deutschland beheimatet, rechnet sich Chancen auf Edelmetall aus und ordnet diesem Ziel alles unter – die „Krone“ traf sie zum Sommergespräch.
„Krone“: Johanna, wie lebt es sich als Steirerin in Deutschland?
Johanna Hiemer: Ich fühle mich sehr wohl dort. Aber in meinem Herzen bleibe ich Österreicherin, das wird sich auch nie ändern. Mein Mann kommt von dort, er hat vor fünf Jahren das Familienunternehmen von drei Fitnesscentern übernehmen - ich wusste also, worauf ich mich einlasse (lacht). Aber ich muss oft kämpfen: In Deutschland sagen sie: Was, wieso startest du für Österreich? Und in meinem Team werde ich immer als Halb-Deutsche gemobbt.
Mit welchen deutschen Wörtern kommst du gar nicht klar?
Das Wort „Schorle“ bleibt für mich das Schlimmste, das geht gar nicht. Oder wenn die Kinder „ne“ sagen – schrecklich. An andere Wörter habe ich mich gewöhnt, Brotzeit finde ich zum Beispiel ganz nett.
