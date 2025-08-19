Unfälle am laufenden Band: Gibt es eine Lösung?

Der Parndorfer Bürgermeister Wolfgang Kovacs zur Problematik: „Unter der Woche funktioniert der Verkehrsfluss dort sehr gut und es passiert auch kaum etwas. Wenn die Ampel allerdings blinkt, dürfte das den einen oder anderen verwirren. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass eine ständig eingeschaltete Ampel die Lösung ist, weil doch auch ein Stück Dummheit und Unvorsichtigkeit bei den Autofahrern dabei ist und gegen Raser kannst du auch nichts machen. Die Sicht ist gut, das kann jeder bestätigen, der die Strecke kennt. Vielleicht sollten wirklich die Verkehrsexperten noch einmal drüberschauen.“