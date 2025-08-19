Unfälle am laufenden Band: Gibt es eine Lösung?

Mehrere Unfälle innerhalb kürzester Zeit auf der B50 zwischen Neusiedl am See und Parndorf in der Nähe der Outletcenter: Meist kracht es nachts, am Wochenende oder Feiertagen, wenn die Ampeln ausgeschaltet sind.
Kaum ein Wochenende oder Feiertag vergeht, an dem nicht ein schwerer Unfall auf der Strecke zu beklagen ist. Meist passieren die Knaller bei ausgeschalteter Ampel. Die Gründe: Pkw-Lenker auf der B50 sind zu schnell, während jene die aus den Outletcentern heraus- oder hineinfahren oder die Autobahnauf- bzw. -abfahrt nutzen wollen, nicht aufpassen. Schon kracht es.
Ohne Ampel sind manche der StVO nicht mächtig und fahren wie sie wollen. Ampel eingeschaltet lassen würde das Problem wahrscheinlich schon lösen
Krone-Facebook-Userin
Via Facebook haben wir unsere Leser gefragt, was man bei den Kreuzungen besser machen könnte. Eine Social-Media Userin meint in etwa: „Ich fahre dort täglich und hab mich schon sehr oft auf Grund des Fahrverhaltens vieler Autofahrer gefragt, warum man die Ampel nicht 24/7 eingeschaltet lässt.“ Eine andere wiederum meint: „Ein bißchen mit Hirn fahren wäre schon mal ein Anfang. So wie sich manche da aufführen, wundert es mich nicht, dass es ständig kracht.“
Und noch eine Stimme ist für die Ampellösung: „Ohne Ampel sind manche der StVO nicht mächtig und fahren wie sie wollen. Ampel eingeschaltet lassen würde das Problem wahrscheinlich schon lösen“, heißt es da. Andere wiederum meinten, die Leute sollten einfach fahren lernen bzw. man solle „Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vielen den Führerschein wegnehmen und ihn nie mehr wieder zurückgeben“.
Es ist auch ein Stück Dummheit und Unvorsichtigkeit bei den Autofahrern dabei. Denn die Sicht auf der Strecke ist gut.
Wolfgang Kovacs, Bürgermeister Parndorf
Der Parndorfer Bürgermeister Wolfgang Kovacs zur Problematik: „Unter der Woche funktioniert der Verkehrsfluss dort sehr gut und es passiert auch kaum etwas. Wenn die Ampel allerdings blinkt, dürfte das den einen oder anderen verwirren. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass eine ständig eingeschaltete Ampel die Lösung ist, weil doch auch ein Stück Dummheit und Unvorsichtigkeit bei den Autofahrern dabei ist und gegen Raser kannst du auch nichts machen. Die Sicht ist gut, das kann jeder bestätigen, der die Strecke kennt. Vielleicht sollten wirklich die Verkehrsexperten noch einmal drüberschauen.“
Das dürfte man auch in der Landesregierung so sehen. Denn auf Anfrage im Büro von Verkehrslandesrat Dorner heißt es: „Die Verkehrsexperten sind schon involviert. Für die komplette Strecke wird eine Studie erstellt, um die richtigen Maßnahmen setzen zu können.“
Ob das dann rund um die Uhr eingeschaltete Ampeln sein werden, wird sich weisen.
