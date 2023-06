Karner: „Babler soll der Realität ins Auge sehen!“

Zwölf Wochen dürfen die Menschen dann an den Registrierzentren an der Außengrenze festgehalten werden. Ist das nicht lange, um eine Art Asylvorprüfung durchzuführen?

Wir haben auch die Möglichkeit bei uns, die Menschen 72 Stunden festzuhalten. Man muss Fingerprints und viele andere Daten aufnehmen. Wenn man sagt ‘haftähnlich‘, dann soll das haftähnlich sein. Denn wenn man registrieren will, ein rasches Verfahren abwickeln will, dann brauche ich die Menschen vor Ort und kann sie nicht weiterziehen lassen. Vergangenes Jahr hat man gesehen, wie entscheidend solche Registrierungsstellen an den Außengrenzen sind. Etwa als plötzlich Inder über Belgrad in die EU kamen. Hier wäre es wichtig gewesen, gleich in Belgrad sagen zu können, sie haben keine Chance auf Asyl, keine Chance nach Europa zu kommen.