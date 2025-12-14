Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte

Volle Straßen erschwerten Suche nach Täter

„Dies ist der Tag, von dem man hofft, dass er niemals kommt, und nun ist er gekommen“, sagte Brown-Präsidentin Christina Paxson gegenüber Reportern und bestätigte, dass alle oder fast alle Opfer Studenten waren. Als sich die Nachricht von der Schießerei verbreitete, forderte die Universität die Studenten auf, sich an Ort und Stelle in Sicherheit zu bringen. Der Gouverneur von Rhode Island, Daniel McKee, versprach, dass der Schütze vor Gericht gestellt werde. „Wir werden dafür sorgen, dass wir die Person fassen, die so vielen Menschen so viel Leid zugefügt hat.“