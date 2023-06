EU-Grenzwacht: Teure Illusion

Da war also eine hochkarätige EU-Delegation, an ihrer Spitze Frau Ursula von der Leyen höchstpersönlich, in Tunesien, um dem dortigen Autokraten ein Angebot zu machen: Für massive Finanzspritzen aus Brüssel solle man doch dafür sorgen, dass der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer in Richtung Europa endlich versiege. Immerhin rund 60.000 illegale Migranten waren es allein in den ersten Monaten dieses Jahres, die da in Italien anlandeten. Tunesiens Staatspräsident allerdings antwortete, dass man nicht die Grenzpolizei Europas spielen wolle.