Lercher kritisiert Schieflage im Gesundheitssystem

SPÖ-Landesparteichef nimmt Fonds ins Visier

Sorgen, die der steirische SPÖ-Chef Max Lercher nicht erst seit dem Bericht sehr ernst nimmt. Eben deshalb hat sich der Sozialdemokrat auch genauer angesehen, wo Gesundheitsgelder versickern – und/oder neu verwendet werden könnten. Fündig wurde er rasch – und beim sogenannten Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF). Durch diesen wurden alleine im Jahr 2024 194 Millionen Euro aus der Pflichtversicherung in private Kliniken umgeleitet.

„Zwei-Klassen-Medizin zementiert“

„Wir diskutieren über Spitalschließungen – und gleichzeitig stärken wir ein Modell, das die Zwei-Klassen-Medizin zementiert“, so Lercher zur „Krone“. Was als Gesundheitsversorgung verkauft werde, sei damit in Wahrheit ein System zur Absicherung privater Profite – zulasten öffentlicher Spitäler. Während Sozialversicherungsträger mit ihren Beiträgen über den Fonds mehrere Hundert Millionen Euro an private Einrichtungen überweisen, kann eben dort ein Großteil der Leistungen nur gegen Zusatzzahlungen in Anspruch genommen werden.