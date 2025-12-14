Türkisches Schiff von russischer Drohne getroffen

Wie berichtet, war bereits am Freitag ein türkisches Schiff kurz nach dem Anlegen im ukrainischen Hafen Tschornomorsk bei einem russischen Raketenangriff in Brand geraten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte die Angriffe – auch das ukrainische Militär hatte bereits Schiffe im Schwarzen Meer attackiert – und forderte eine Waffenruhe für Energieanlagen und Häfen. Die ukrainische Seite teilte damals mit, ausschließlich Schiffe der russischen Schattenflotte angegriffen haben, die die internationalen Sanktionen gegen den Kreml umgehen.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem beschädigten Schiff: