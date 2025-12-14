Türkisches Schiff von russischer Drohne getroffen

Das russische Militär hat erneut ein türkisches Handelsschiff im Schwarzen Meer angegriffen. Es sei mit Sonnenblumenöl beladen auf dem Weg nach Ägypten gewesen, teilte die ukrainische Marine mit. Auf Aufnahmen sind Wasser an Deck und der mutmaßliche Motor einer Drohne zu sehen.
Die elf Besatzungsmitglieder blieben laut der ukrainischen Marine unverletzt und konnten die Fahrt fortsetzen. Das Schiff hatte einen ukrainischen Korridor genutzt, der eigentlich den sicheren Transport von Agrarprodukten über das Schwarze Meer gewährleisten soll.
Wie berichtet, war bereits am Freitag ein türkisches Schiff kurz nach dem Anlegen im ukrainischen Hafen Tschornomorsk bei einem russischen Raketenangriff in Brand geraten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte die Angriffe – auch das ukrainische Militär hatte bereits Schiffe im Schwarzen Meer attackiert – und forderte eine Waffenruhe für Energieanlagen und Häfen. Die ukrainische Seite teilte damals mit, ausschließlich Schiffe der russischen Schattenflotte angegriffen haben, die die internationalen Sanktionen gegen den Kreml umgehen.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem beschädigten Schiff:
Selenskyj: „Angriff auf Ernährungssicherheit“
Zu den jüngsten russischen Attacken auf die zivilen türkischen Schiffe sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es sich um einen „Angriff auf die Ernährungssicherheit“ handle. Die Schiffe hätten „nichts mit dem Krieg zu tun“. „Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Es wird eine Reaktion geben“, sagte der ukrainische Präsident weiter.
