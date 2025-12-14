Magere Salzburg-Bilanz soll aufgewertet werden

Das Duell mit dem WAC haben die Salzburger in der Bundesliga noch vor sich, dann geht das Jahr 2025 zu Ende. Das Spiel gegen die Kärntner ist das 33. seit der Klub-WM, die Bilanz ist stark ausbaufähig. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Philip Kirchtag.
Bevor es für Salzburg in die Weihnachtspause geht, steht heute (14.30) noch das Liga-Heimspiel gegen den WAC an. Mit der Klub-WM eingerechnet ist es die 33. Partie der Bullen in der Hinrunde und wenn man einen Blick auf alle bisherigen Matches wirft, fällt auf, dass der einstige Dominator davon nicht einmal die Hälfte gewonnen hat. Die magere Bilanz lautet: 14 Siege, sieben Remis und elf Niederlagen.
Um die Statistik etwas aufzuwerten, soll im Duell mit Wolfsberg, das vergangene Woche beim 2:1 gegen die Wiener Austria den ersten Dreier mit Neo-Betreuer Ismail Atalan einfahren konnte, noch der 15. Erfolg dazukommen. „Wir müssen bereit sein, das ist ein wichtiges Spiel für uns“, stellte Kapitän Mads Bidstrup klar. Bei einem Sieg würde das Team von Thomas Letsch auch fix als Tabellenführer in den Winter gehen.
Apropos Letsch: Bis zuletzt war nicht klar, ob der Coach heute nach seinem grippalen Infekt wieder mit dabei sein kann. Einen für Freitag anberaumten Medientermin sagten die Bullen ab. Falls es sich beim Deutschen nicht ausgehen sollte, wird er wie zuletzt in Freiburg von „Co“ Kai Hesse ersetzt werden.
Zum Personal: Sota Kitano (Oberschenkelprobleme) und Jannik Schuster (krank), die beide am Donnerstag gefehlt haben, sind erneut fraglich. Alle, die im Breisgau mit dabei waren, sollten auch heute einsatzbereit sein.
