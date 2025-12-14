Magere Salzburg-Bilanz soll aufgewertet werden

Bevor es für Salzburg in die Weihnachtspause geht, steht heute (14.30) noch das Liga-Heimspiel gegen den WAC an. Mit der Klub-WM eingerechnet ist es die 33. Partie der Bullen in der Hinrunde und wenn man einen Blick auf alle bisherigen Matches wirft, fällt auf, dass der einstige Dominator davon nicht einmal die Hälfte gewonnen hat. Die magere Bilanz lautet: 14 Siege, sieben Remis und elf Niederlagen.