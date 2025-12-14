Vertuschter Missbrauch: Rücktritt Orbáns gefordert

Ebenfalls ins Kreuzfeuer der Kritik ist eine Jugendstrafanstalt in Budapest geraten. Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie der Direktor der Einrichtung einen Jungen gegen den Kopf tritt. Vier Mitarbeiter waren Anfang der Woche in Gewahrsam genommen worden, die Regierung stellte alle Einrichtungen dieser Art unter polizeiliche Aufsicht. Schon zuvor waren drei weitere Mitarbeiter festgenommen worden, darunter ein ehemaliger Direktor, dem die Leitung eines Prostitutionsrings vorgeworfen wird.