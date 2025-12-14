Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest in Budapest

Vertuschter Missbrauch: Rücktritt Orbáns gefordert

Außenpolitik
14.12.2025 08:35
Die wütenden Demonstranten marschierten zum Sitz der ungarischen Regierung.
Die wütenden Demonstranten marschierten zum Sitz der ungarischen Regierung.(Bild: AFP/FERENC ISZA)

Nach dem Bekanntwerden von Hunderten vertuschten Missbrauchsfällen in staatlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben in Ungarns Hauptstadt Budapest am Samstag mehr als 50.000 Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Viktor Orbán gefordert. Sie waren einem Aufruf von Oppositionsführer Péter Magyar gefolgt, der die rechtsnationale Regierung Orbáns nun als „definitiv gescheitert“ sieht.

0 Kommentare

Magyars Tisza-Partei führte den Protestzug an und trug ein Banner mit den Worten „Lasst uns Kinder schützen“. „Normalerweise würde eine Regierung in so einem Fall gestürzt“, sagte der 16-jährige Demonstrant David Kozak der Nachrichtenagentur AFP. „Für sie sind nicht die Missbrauchsfälle das Problem, sondern dass sie aufgedeckt worden sind“, sagte er mit Blick auf die Regierung.

Oppositionsführer Péter Magyar (erste Reihe, fünfter v. links) rief unter dem Motto „Schützen ...
Oppositionsführer Péter Magyar (erste Reihe, fünfter v. links) rief unter dem Motto „Schützen wir die Kinder“ zu der Demonstration auf.(Bild: EPA/ROBERT HEGEDUS)

Mehr als ein Fünftel der Minderjährigen in Heimen betroffen?
Hintergrund der Proteste ist ein von Tisza am Freitag veröffentlichter Regierungsbericht aus dem Jahr 2021, in welchem von rund 3000 mutmaßlichen Missbrauchsfällen in ungarischen Kinderheimen die Rede ist. Dies entspricht mehr als einem Fünftel aller Minderjährigen in staatlicher Obhut. Er wurde 2022 an die zuständigen Behörden weitergeleitet, „um deren Arbeit zu unterstützen“, wie das Innenministerium in einer Stellungnahme erklärte.

Ermittlungen wegen „Mangel an Beweisen“ eingestellt
Dem Bericht zufolge wurden damals mehr als 320 Kinder in staatlicher Obhut Opfer sexueller Gewalt, 77 von ihnen wurden demnach missbraucht. Das Betreuungspersonal kritisierte laut dem Bericht zudem, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft Ermittlungen ohne Anklage einstellten. Als Grund dafür sei meist ein Mangel an Beweisen genannt worden, hieß es.

Lesen Sie auch:
Wirbel in Ungarn
Missbrauch-Bericht jahrelang „vertuscht“?
13.12.2025
Kampf um Machterhalt
Will Orbán ein Präsidialsystem errichten?
11.12.2025
Krone Plus Logo
Ungarns neuer Star
Péter Magyar: Der Mann, der Orban herausfordert
11.04.2024

Ebenfalls ins Kreuzfeuer der Kritik ist eine Jugendstrafanstalt in Budapest geraten. Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie der Direktor der Einrichtung einen Jungen gegen den Kopf tritt. Vier Mitarbeiter waren Anfang der Woche in Gewahrsam genommen worden, die Regierung stellte alle Einrichtungen dieser Art unter polizeiliche Aufsicht. Schon zuvor waren drei weitere Mitarbeiter festgenommen worden, darunter ein ehemaliger Direktor, dem die Leitung eines Prostitutionsrings vorgeworfen wird.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MissbrauchRücktritt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.108 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.632 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
94.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Außenpolitik
Protest in Budapest
Vertuschter Missbrauch: Rücktritt Orbáns gefordert
Neue Umfrage belegt:
Massive Mehrheit gegen Donald Trumps Öxit-Vorstoß
Krone Plus Logo
Das große Interview
Ist Amerika noch unser Freund, Herr Botschafter?
Grünes Licht vom Bund
74 Millionen Euro freigegeben! Universität baut um
70 andere Bewerber
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf