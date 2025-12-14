Trump droht IS mit „sehr ernster Vergeltung“

Die Mission der US-Soldaten habe darin bestanden, laufende Operationen gegen den IS und den islamistischen Terrorismus in der Region zu unterstützen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Kurznachrichtenplattform X: „Seien Sie gewiss: Wenn Sie Amerikaner angreifen – egal wo auf der Welt –, werden Sie den Rest Ihres kurzen, angstvollen Lebens in dem Wissen verbringen, dass die Vereinigten Staaten Sie jagen, finden und gnadenlos töten werden.“ Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (CENTCOM) sprach von einem Einzeltäter.