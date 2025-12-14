Vorteilswelt
Tote US-Soldaten

Trump droht IS mit „sehr ernster Vergeltung“

Außenpolitik
14.12.2025 10:25

Nach dem Tod von zwei Soldaten und einem Dolmetscher droht US-Präsident Donald Trump der Terrormiliz Islamischer Staat mit einer „sehr ernsten Vergeltung“.

0 Kommentare

„Wir trauern um den Verlust von drei großen amerikanischen Patrioten in Syrien“, erklärte der US-Präsident auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die US-Regierung hatte zuvor klargemacht, dass sie den neuen syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa unterstütze. Trump hatte ihn im November im Weißen Haus empfangen und erklärt: „Wir wollen, dass Syrien ein sehr erfolgreiches Land wird. Und ich glaube, dieser Anführer kann das schaffen.“

Die Mission der US-Soldaten habe darin bestanden, laufende Operationen gegen den IS und den islamistischen Terrorismus in der Region zu unterstützen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Kurznachrichtenplattform X: „Seien Sie gewiss: Wenn Sie Amerikaner angreifen – egal wo auf der Welt –, werden Sie den Rest Ihres kurzen, angstvollen Lebens in dem Wissen verbringen, dass die Vereinigten Staaten Sie jagen, finden und gnadenlos töten werden.“ Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (CENTCOM) sprach von einem Einzeltäter.

Ein gepanzertes Fahrzeug der US-Armee in Syrien (Symbolbild)
Ein gepanzertes Fahrzeug der US-Armee in Syrien (Symbolbild)(Bild: AFP/DELIL SOULEIMAN)
US-Präsident Donald Trump unterstützt den syrischen Interimspräsidenten Ahmad al-Scharaa, der ...
US-Präsident Donald Trump unterstützt den syrischen Interimspräsidenten Ahmad al-Scharaa, der selbst als gemäßigter Islamist gilt, im Kampf gegen den Islamischen Staat.(Bild: EPA/Samuel Corum / POOL)

Auch syrische Soldaten verwundet
Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA hatte zuvor berichtet, US-Streitkräfte seien in Syrien unter Beschuss geraten. Mehrere Militärangehörige seien bei dem Angriff während eines gemeinsamen Patrouillengangs nahe der antiken Stadt Palmyra verletzt worden. Auch zwei Angehörige der syrischen Streitkräfte seien verletzt worden. Der Angriff habe sich während einer gemeinsamen Ortsbegehung in dem Gebiet ereignet, meldete SANA unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Angreifer offenbar ebenfalls getötet
US-Hubschrauber flogen die Verwundeten zur Militärbasis al-Tanf nahe der syrischen Grenze zu Jordanien und Irak, meldete SANA weiter unter Berufung auf die namentlich nicht genannte Quelle. Der Angreifer sei getötet worden. Über das Motiv oder die genaueren Umstände des Vorfalls gebe es aber keine Informationen.

Im Frühjahr hatte Washington eine Halbierung seiner militärischen Präsenz in Syrien angekündigt. Künftig sollten in Syrien insgesamt „weniger als 1000 US-Soldaten“ verbleiben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Zuletzt waren dort etwa 2000 Soldaten stationiert. Begründet wurde dies mit Erfolgen im Kampf gegen den IS.

