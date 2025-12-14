Kellerbrand: Bewohner erlitt Rauchgasvergiftung

In St. Lorenzen im Mürztal (Steiermark) sorgte am Samstagabend ein defektes Radio für einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Ein 83-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste ärztlich behandelt werden.
Gegen 22 Uhr wurde am Samstagabend eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in St. Lorenzen im Mürztal durch starken Brandgeruch aus dem Schlaf gerissen. Sie sprang aus dem Bett und musste feststellen, dass im Keller Feuer ausgebrochen war. Sofort alarmierte sie die Einsatzkräfte.
24 Freiwillige der Feuerwehren St. Lorenzen im Mürztal und St. Marein im Mürztal rückten an – gemeinsam konnten sie den Brand rasch löschen. Während die Frau unverletzt bliebt, erlitt ein 83-jähriger Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und musste im LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, ambulant behandelt werden.
Das gesamte Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen – die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, dürfte jedoch durch eine Versicherung gedeckt sein. Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem Radio ausgelöst wurde, berichtet die Polizei Steiermark.
