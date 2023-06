Unter Drogen: Mopedfahrer flüchtete vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Donnerstagabend ein Mopedfahrer in Kitzbühel in Tirol: Nachdem der 19-Jährige ins Visier eine Streife geraten war und Anhaltezeichen missachtet hatte, konnte der Verdächtige erst nach drei Kilometern gestoppt werden. Brisant: Der Einheimische stand unter Drogen.