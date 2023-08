„Wieso werde ich wütend?“

Wut entsteht und versetzt den Organismus in Alarmbereitschaft, Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet. Der Blutdruck steigt, und auch der Puls klettert in die Höhe. Wütend zu sein und sich offensichtlich zu ärgern, ist völlig in Ordnung. Denn das unangenehme Gefühl in dir muss ja hinaus, also nur nicht „hinunterschlucken“. Jemand anderen oder dir selbst körperlich weh zu tun, ist dabei aber nicht erlaubt. Deine Mama oder dein Papa sollten in so einer Situation richtigerweise gelassen bleiben, dann kannst du dich allmählich beruhigen.