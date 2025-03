Was ist eigentlich der Blutdruck?

Keine Sorge, das tut nicht weh. Dann lässt der Arzt die Luft langsam wieder ab – in etwa so wie Luft aus einer Luftmatratze. Spätestens jetzt solltest du nicht mehr sprechen, husten oder dich bewegen, sonst stimmt die Messung nicht. Der Arzt hört dabei mit einem zweiten Gerät, dem Stethoskop, die Geräusche des Bluts in deiner Armbeuge ab und sieht dabei auf die Zahlenskala des Messgeräts am anderen Ende der Schläuche. Der Zeiger darauf bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn. Auf diese Weise ermittelt der Arzt zwei Werte – den Blutdruck.