Tabakaromen: WHO warnt vor schweren Krankheiten

Neugier von Kindern und Jugendlichen geweckt

Aromen seien darauf angelegt, die Neugier von Kindern und Jugendlichen zu wecken und sie zum Experimentieren anzuregen – und das könne in die Sucht führen. Ein Verbot könne junge Leute schützen, so die WHO. „Aromen schüren eine neue Welle der Sucht und sollten verboten werden“, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mit. „Sie untergraben die jahrzehntelangen Fortschritte bei der Eindämmung des Tabakkonsums.“ Jedes Jahr sterben nach WHO-Angaben etwa acht Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum.