Was macht eigentlich das Gehirn?

Es sieht wie eine riesige Walnuss aus, wiegt etwas mehr als ein Kilogramm und ist der Superstar in deinem Körper. Was das Gehirn alles leistet, erklären wir allen wissbegierigen Mädchen und Buben (natürlich dürfen das auch Erwachsene lesen) in unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“.