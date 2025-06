Warum jucken Gelsenstiche?

So reagiert dein Körper

Sobald dein Körper den Speichel bemerkt, schickt er sogenannte Abwehrstoffe los. Einer davon heißt Histamin. Es sorgt dafür, dass an der Einstichstelle kleine Blutgefäße geöffnet werden. So können andere Abwehrzellen schnell dorthin gelangen und helfen. Dabei wird die Haut rot und schwillt an – und beginnt rund um die Einstichstelle zu jucken. Histamin sorgt nämlich auch dafür, dass die Nerven in deiner Haut empfindlicher reagieren. Sie schicken das Signal „Juckreiz“ an dein Gehirn. Kurz danach überkommt dich das Gefühl, unbedingt sofort kratzen zu müssen. Aber eigentlich ist das Kitzeln nur eine Reaktion deines Körpers auf den Gelsenspeichel.