Wenn es in der Liebe nichts Lebendiges mehr gibt

Ich verdanke den Trennungen, die es in meinem Leben gab, eine wesentliche Erkenntnis: Wenn man bereit ist zu sehen, was Sache ist, spürt man schon vor der endgültigen Trennung, dass da keine Liebe mehr ist. Man spürt’s bei sich, beim Partner und manchmal sogar bei einem anderen Paar. Oft können gar keine Gründe angegeben werden, und trotzdem: Es ist, als könnten wir die Abwesenheit von Liebesgefühlen wittern. So wie ein Tier wittert, dass Gefahr im Verzug ist. Also, was ist los mit Alice und Jakob?