Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zusammen mit Auer

Deal mit Mercedes! Neues Abenteuer für Verstappen

Motorsport
09.03.2026 09:39
Max Verstappen und Lucas Auert teilen sich einen Mercedes-AMG, der mit einem Red-Bull-Branding ...
Max Verstappen und Lucas Auert teilen sich einen Mercedes-AMG, der mit einem Red-Bull-Branding versehen ist, am Nürburgring.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Giuseppe CACACE, Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool, GEPA Pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Max Verstappen greift ein neues Renn-Abenteuer an! Der Formel-1-Weltmeister startet 2026 mit seinem Team Verstappen Racing beim legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring – mit Unterstützung von Mercedes-AMG und dem Tiroler Lucas Auer!

0 Kommentare

Verstappen Racing hat offiziell bestätigt, 2026 in der Nürburgring-Langstreckenserie sowie beim berühmten 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife anzutreten. Das Programm umfasst unter anderem Starts bei NLS1, NLS2 sowie bei den Qualifikationsrennen für den Klassiker im Mai. Der Einsatz ist Teil der langfristigen Strategie des Teams, sich im internationalen Langstreckensport auf höchstem Niveau zu etablieren. Gleichzeitig spiegelt das Projekt auch die Leidenschaft von Max Verstappen für neue Renn-Herausforderungen wider.

Spektakuläre Präsentation
Die neue Lackierung des Teams wurde auf spektakuläre Weise präsentiert: Der deutsche Extremsportler Max Manow sprang per B.A.S.E.-Jump aus 131 Metern Höhe in einen Kühlturm in Meppen – und enthüllte dabei die auffällige Red-Bull-Lackierung des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

(Bild: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool)

Fans können das 24-Stunden-Rennen im Mai live auf Red Bull TV sowie auf dem YouTube-Kanal von Red Bull Motorsports verfolgen.

Lucas Auer
Lucas Auer(Bild: GEPA)

Lucas Auer: „Natürlich unglaublich“
Das Team geht mit der Startnummer 3 ins Rennen und setzt auf eine hochkarätige Fahrerbesetzung. Neben Max Verstappen werden Dani Juncadella, Jules Gounon und der Tiroler Lucas Auer am Steuer sitzen. „Die Neuigkeiten sind endlich heraußen“, sagte Auer. „Es ist natürlich unglaublich, mit dem Max das 24-Stunden-Rennen zu bestreiten. Jetzt ist es wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben.“

Verstappen selbst wird am 21. März erstmals beim NLS2-Rennen antreten. Der Einsatz dient als wichtige Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen – parallel zu seiner laufenden Formel-1-Saison.

(Bild: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool)

„Ein besonderes Rennen“
Für Verstappen ist der Start auf der Nordschleife ein lang gehegter Traum. „Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Strecke wie diese. Das 24-Stunden-Rennen steht schon lange auf meiner Wunschliste“, erklärte der Niederländer. 

(Bild: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool)

Bereits im vergangenen Jahr hatte er seine DMSB-Permit-Nordschleife-Lizenz erhalten und am NLS-Rennen teilgenommen, das er sogar gewinnen konnte. „Diese Vorbereitung war sehr wertvoll. Wir haben viel gelernt, das wir nun in unser Programm mit NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen einbringen können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motorsport
09.03.2026 09:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Max Verstappen
Nürburgring
Mercedes-Benz
Red Bull
AbenteuerFormel-1-Weltmeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.496 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
258.537 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.446 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2643 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2260 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
1835 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Motorsport
Zusammen mit Auer
Deal mit Mercedes! Neues Abenteuer für Verstappen
Ansage auch an Max
Russell fordert: „Man muss ihm eine Chance geben!“
Krone Plus Logo
F1-Kolumne
Dieser Start hat nicht alle glücklich gemacht
Nach Sieg euphorisch
Russell: „Ich liebe dieses Auto und diesen Motor“
GP von Australien
Doppelsieg für Mercedes, Aufholjagd von Verstappen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf