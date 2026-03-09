Deal mit Mercedes! Neues Abenteuer für Verstappen

Max Verstappen greift ein neues Renn-Abenteuer an! Der Formel-1-Weltmeister startet 2026 mit seinem Team Verstappen Racing beim legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring – mit Unterstützung von Mercedes-AMG und dem Tiroler Lucas Auer!
Verstappen Racing hat offiziell bestätigt, 2026 in der Nürburgring-Langstreckenserie sowie beim berühmten 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife anzutreten. Das Programm umfasst unter anderem Starts bei NLS1, NLS2 sowie bei den Qualifikationsrennen für den Klassiker im Mai. Der Einsatz ist Teil der langfristigen Strategie des Teams, sich im internationalen Langstreckensport auf höchstem Niveau zu etablieren. Gleichzeitig spiegelt das Projekt auch die Leidenschaft von Max Verstappen für neue Renn-Herausforderungen wider.
Spektakuläre Präsentation
Die neue Lackierung des Teams wurde auf spektakuläre Weise präsentiert: Der deutsche Extremsportler Max Manow sprang per B.A.S.E.-Jump aus 131 Metern Höhe in einen Kühlturm in Meppen – und enthüllte dabei die auffällige Red-Bull-Lackierung des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
Fans können das 24-Stunden-Rennen im Mai live auf Red Bull TV sowie auf dem YouTube-Kanal von Red Bull Motorsports verfolgen.
Lucas Auer: „Natürlich unglaublich“
Das Team geht mit der Startnummer 3 ins Rennen und setzt auf eine hochkarätige Fahrerbesetzung. Neben Max Verstappen werden Dani Juncadella, Jules Gounon und der Tiroler Lucas Auer am Steuer sitzen. „Die Neuigkeiten sind endlich heraußen“, sagte Auer. „Es ist natürlich unglaublich, mit dem Max das 24-Stunden-Rennen zu bestreiten. Jetzt ist es wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben.“
Verstappen selbst wird am 21. März erstmals beim NLS2-Rennen antreten. Der Einsatz dient als wichtige Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen – parallel zu seiner laufenden Formel-1-Saison.
„Ein besonderes Rennen“
Für Verstappen ist der Start auf der Nordschleife ein lang gehegter Traum. „Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Strecke wie diese. Das 24-Stunden-Rennen steht schon lange auf meiner Wunschliste“, erklärte der Niederländer.
Bereits im vergangenen Jahr hatte er seine DMSB-Permit-Nordschleife-Lizenz erhalten und am NLS-Rennen teilgenommen, das er sogar gewinnen konnte. „Diese Vorbereitung war sehr wertvoll. Wir haben viel gelernt, das wir nun in unser Programm mit NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen einbringen können.“
