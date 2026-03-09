Deal mit Mercedes! Neues Abenteuer für Verstappen

Verstappen Racing hat offiziell bestätigt, 2026 in der Nürburgring-Langstreckenserie sowie beim berühmten 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife anzutreten. Das Programm umfasst unter anderem Starts bei NLS1, NLS2 sowie bei den Qualifikationsrennen für den Klassiker im Mai. Der Einsatz ist Teil der langfristigen Strategie des Teams, sich im internationalen Langstreckensport auf höchstem Niveau zu etablieren. Gleichzeitig spiegelt das Projekt auch die Leidenschaft von Max Verstappen für neue Renn-Herausforderungen wider.