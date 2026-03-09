VSV-Boss heizt Duell an: „Historie gegen Geld!“

„Graz hat mehr Druck!“

Für Sportdirektor Herbie Hohenberger war diese Wahl indes eine Überraschung: „Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass uns Salzburg nimmt oder wir komplett übrig bleiben. Fakt ist, dass der Druck bei uns sicher kleiner ist als bei Graz – sie haben als Klub dazu nicht so viel Erfahrung in den Play-offs wie zum Beispiel der KAC.“ Die Anfahrtszeit ist indes kurz, ein Hotel wird es nicht brauchen – für die Viertelfinal-Partien planen die Adler Tagesfahrten.