Wirbel um obdachlose Frau: Ist sie Österreicherin?

Helferin in Rom startete Rettungsaktion

Die Sozialstadträtin Roms, Barbara Funari, hat sich mit einem öffentlichen Aufruf an die von RAI ausgestrahlte Fernsehsendung „Chi l‘ha visto?“ („Wer hat sie gesehen?“) gewandt, die bei der Suche nach Vermissten hilft. Fotos der Frau wurden veröffentlicht. Ziel ist es, ihre Identität zu klären, um ihr medizinische und soziale Hilfe zu ermöglichen. Eine freiwillige Helferin entdeckte Isabella im römischen Stadtteil Monte Mario und versorgt sie seit einiger Zeit mit Essen und Decken. Mit Unterstützung der Sozialdienste wurde inzwischen eine vorübergehende Unterkunft organisiert.