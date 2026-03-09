Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Identität gesucht

Wirbel um obdachlose Frau: Ist sie Österreicherin?

Österreich
09.03.2026 09:11
Isabella ist eigenen Angaben zufolge Österreicherin. Mit der Klärung ihrer Identität soll ihr ...
Isabella ist eigenen Angaben zufolge Österreicherin. Mit der Klärung ihrer Identität soll ihr der Zugang zu medizinischer Hilfe ermöglicht werden.(Bild: Luciano Mortula – stock.adobe.com, Chi l‘ha Visto? I RomaToday)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit Unterstützung der italienischen Fernsehsendung „Chi l’ha visto?“ soll die Identität einer mutmaßlichen Österreicherin geklärt werden. Die obdachlose Frau gibt an, 1932 geboren zu sein und Isabella zu heißen. Mit der Bestimmung ihrer Herkunft soll ihr Zugang zu medizinischer und sozialer Hilfe ermöglicht werden.

0 Kommentare

In Rom sorgt der Fall einer obdachlosen Frau, deren Identität bislang unbekannt ist, für Aufsehen. Die Frau nennt sich Isabella und gibt an, im Juni 1932 in Österreich geboren zu sein. Dokumente besitzt sie nicht. Nach Angaben der katholischen Hilfsorganisation Comunità di Sant‘Egidio lebt sie seit Jahren auf der Straße in Rom. Nun soll ihre Identität im Zuge einer TV-Show geklärt werden.

Helferin in Rom startete Rettungsaktion
Die Sozialstadträtin Roms, Barbara Funari, hat sich mit einem öffentlichen Aufruf an die von RAI ausgestrahlte Fernsehsendung „Chi l‘ha visto?“ („Wer hat sie gesehen?“) gewandt, die bei der Suche nach Vermissten hilft. Fotos der Frau wurden veröffentlicht. Ziel ist es, ihre Identität zu klären, um ihr medizinische und soziale Hilfe zu ermöglichen. Eine freiwillige Helferin entdeckte Isabella im römischen Stadtteil Monte Mario und versorgt sie seit einiger Zeit mit Essen und Decken. Mit Unterstützung der Sozialdienste wurde inzwischen eine vorübergehende Unterkunft organisiert.

Der Aufruf der italienischen Fernsehsendung zur Suche nach der Identität:

Isabella spricht viele Sprachen
Die Frau spricht verschiedene Sprachen. Im Laufe der Jahre hat sie unterschiedliche Nachnamen angegeben, darunter historische Persönlichkeiten. Nach Angaben der Stadtverwaltung tauchte Isabella erstmals Ende der 1990er-Jahre in Rom auf. Die Behörden hoffen nun, dass Zuschauer der Sendung sie erkennen und Hinweise zu ihrer Herkunft geben können. Ohne Identität ist eine umfassende Betreuung durch Sozial- und Gesundheitsdienste nur eingeschränkt möglich.

Ein ähnlicher Fall hatte sich kürzlich ebenfalls in Rom ereignet: Ein obdachloser Mann ohne Papiere konnte nach einem öffentlichen Aufruf identifiziert werden und nach mehreren Jahren seine Familie wiederfinden. Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Litauer, der nach vier Jahren auf der Straße seine Angehörigen wiedertreffen konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
09.03.2026 09:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Schock an den Börsen ++ Video belastet USA schwer
Kronzeuge Thomas Schmid
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Heute wird Schmid befragt
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.496 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
258.537 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.446 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2643 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2260 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
1835 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Österreich
Tragödie in Vorarlberg
62-Jähriger stürzt mit Quad 50 Meter in den Tod
Identität gesucht
Wirbel um obdachlose Frau: Ist sie Österreicherin?
Schock für Gruppe
Lawine am „Totenfeld“: Zwei Alpinisten mitgerissen
60-Jähriger verärgert
Ärzte hätten auf E-Card-Sperre hinweisen müssen
Weißmann bestreitet
ORF-General tritt nach Belästigungsvorwurf zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf