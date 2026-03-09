Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 65 Jahre alt

„Ghostbusters“-Star Jennifer Runyon gestorben

Society International
09.03.2026 08:56
Familie und Freunde trauern um Jennifer Runyon. Die „Ghostbusters“-Darstellerin starb im Alter ...
Familie und Freunde trauern um Jennifer Runyon. Die „Ghostbusters“-Darstellerin starb im Alter von 65 Jahren.(Bild: APA-Images / Everett Collection / Derek Storm)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Trauer um Jennifer Runyon: Die Schauspielerin, die unter anderem in „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ oder in der Sitcom „Charles in Charge“ zu sehen war, ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

0 Kommentare

Den Tod der Schauspielerin bestätigte ihre Familie auf Social Media. „Am vergangenen Freitag ist unsere geliebte Jennifer von uns gegangen. Es war ein langer und beschwerlicher Weg, der nun im Kreise ihrer Familie endete“, hieß es in der Nachricht.

„Würde alles für einen weiteren Tag mit dir geben“
Und weiter: „Wir werden sie immer für ihre Lebensfreude und ihre tiefe Verbundenheit zu Familie und Freunden in Erinnerung behalten. Ich weiß, dass sie von oben mit ihrem wunderschönen Lächeln auf uns herabschaut. Ruhe in Frieden, unsere Jenn.“

Runyons Tochter Bayley, die ebenfalls Schauspielerin arbeitet, trauerte außerdem auf ihrem Instagram-Profil um ihre Mama. „Alle meine besten Eigenschaften stammen von dir“, schrieb sie in einer rührenden Hommage und veröffentlichte dazu einige Fotos und Videos. „Ich würde alles für einen weiteren Tag mit dir geben.“ 

„Kurzer Kampf gegen den Krebs“
Zwar gab die Familie keine Todesursache bekannt, wie Runyons beste Freundin, „Verliebt in eine Hexe“-Darstellerin Erin Murphy, in einem Posting auf Instagram aber erklärte, habe sie „einen kurzen Kampf gegen den Krebs“ geführt.

„Bei manchen Menschen weiß man einfach, dass man mit ihnen befreundet sein wird, noch bevor man sie überhaupt kennengelernt hat. Sie war eine ganz besondere Frau“, schrieb Murphy über Runyon weiter. Sie denke in dieser schwierigen Zeit an ihre Familie und ihre wunderbaren Kinder. 

Kultige Szene mit Bill Murray
Ihr Film-Debüt gab Jennifer Runyon 1980 in dem Slasher-Film „Goodnight – Die Nacht, als Knecht Blutbrecht kam“. Danach ergatterte sie vor allem kleinere Rollen, etwa in „Ein Colt für alle Fälle“ oder „Das turbogeile Gummiboot“. 

1984 war Runyon schließlich in „Ghostbusters“ zu sehen – als eine Studentin, die sich in einer ikonischen Szene mit Bill Murray und Steven Tash einer paranormalen Untersuchung unterzieht. Außerdem hatte sie einige Gastauftritte in berühmten Serien, etwa in „Mord ist ihr Hobby“, „Magnum“ oder „Beverly Hills, 90210“.

Lesen Sie auch:
Wieder Single
Sängerin Kelis hat Bill Murray abserviert
28.08.2023

Anfang der 90er-Jahre legte Runyon eine Schauspielpause ein, um sich um ihre Kinder zu kümmern und als Lehrerin zu arbeiten. Mitte der 2010er-Jahre kehrte sie schließlich vor die Kamera zurück, war unter anderem in den Horrorfilmen „Terror Tales“ oder „Bloodsucka Jones vs. The Creeping Death“ zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.03.2026 08:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.496 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
258.537 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.446 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2643 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2260 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
1835 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Society International
„Zukunft in Armen“
Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs
Wurde 65 Jahre alt
„Ghostbusters“-Star Jennifer Runyon gestorben
Sängerin war daheim!
Schüsse auf die Villa von Musik-Superstar Rihanna
Trauer um Ikone
Woodstock-Legende Country Joe McDonald gestorben
Gestohlen im Hotel
Überglückliche Lily Collins hat ihren Ring wieder!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf