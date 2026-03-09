Irak fordert jetzt Verlegung von WM-Playoff-Spiel

Infolge des Iran-Konflikts drängt der irakische Fußball-Verband weiterhin auf eine Verlegung des Play-off-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. „Bitte helfen Sie uns bei diesem Spiel, denn wir haben momentan große Schwierigkeiten, unsere Spieler aus dem Irak herauszuholen“, sagte Trainer Graham Arnold in Richtung des Weltverbandes FIFA. Der Irak soll in der Nacht auf den 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM spielen.