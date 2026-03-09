Vorteilswelt
Vor Augen der Besucher

Mann (52) bei Show von Monstertruck überrollt

Niederösterreich
09.03.2026 10:16
Der 52-Jährige wurde mit dem Hinterreifen überrollt und schwer verletzt (Symbolbild).
Der 52-Jährige wurde mit dem Hinterreifen überrollt und schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Von einem schweren Unfall überschattet wurde eine Monstertruck-Show in Wiener Neustadt (NÖ). Ein 52-jähriges Mitglied des Teams wurde vor den Augen des Publikums vom Hinterreifen des tonnenschweren Gefährts überrollt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

0 Kommentare

Der folgenschwere Unfall passierte während einer Aufführung  Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Der 52-jährige Mitarbeiter wollte den Zurrgurt eines Hindernisses befestigen, dürfte dabei aber trotz Warnrufen den rückwärts rollenden Monstertruck übersehen haben.

Schlechte Sicht im Cockpit
Auch der Lenker (28) des mehreren Tonnen schweren PS-Monsters konnte – nicht zuletzt aufgrund der beschränkten Sicht im Cockpit nach hinten – das Crew-Mitlied nicht sehen. Der 52-Jährige wurde mit dem Hinterreifen überrollt und dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht werden.

Niederösterreich
09.03.2026 10:16
Niederösterreich

