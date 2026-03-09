Mann (52) bei Show von Monstertruck überrollt

Schlechte Sicht im Cockpit

Auch der Lenker (28) des mehreren Tonnen schweren PS-Monsters konnte – nicht zuletzt aufgrund der beschränkten Sicht im Cockpit nach hinten – das Crew-Mitlied nicht sehen. Der 52-Jährige wurde mit dem Hinterreifen überrollt und dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht werden.