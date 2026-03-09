Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leitete Robotikbereich

OpenAI-Managerin geht im Streit um Pentagon-Deal

Digital
09.03.2026 10:20
Das US-Verteidigungsministerium wurde in Kriegsministerium umgetauft.
Das US-Verteidigungsministerium wurde in Kriegsministerium umgetauft.(Bild: AFP/DANIEL SLIM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Streit über die Zusammenarbeit von OpenAI mit dem US-Militär wirft eine hochrangige Managerin beim KI-Entwickler hin. Caitlin Kalinowski, Leiterin für Robotik und Hardware bei OpenAI, gab am Samstag ihren Rücktritt bekannt.

0 Kommentare

Sie begründete dies auf X mit Bedenken über den jüngsten Auftrag des US-Verteidigungsministeriums. OpenAI habe sich nicht genügend Zeit genommen, bevor es der Nutzung seiner KI-Modelle in den geheimen Cloud-Netzwerken des Ministeriums zugestimmt habe.

OpenAI hatte Ende Februar eine Einigung mit dem Militär bekannt gegeben, nachdem nur kurz zuvor US-Präsident Donald Trump die Bundesbehörden angewiesen hatte, Geschäfte mit dem eigentlichen Vertragspartner, den OpenAI-Rivalen Anthropic, einzustellen. Anthropic hatte Garantien dafür gefordert, dass seine KI nicht für vollständig autonome Waffen oder zur Massenüberwachung in den USA eingesetzt wird. Das Verteidigungsministerium, das von Trump als Kriegsministerium bezeichnet wird, hatte dem aber nicht zustimmen wollen.

KI-Entwickler weist Vorwürfe zurück
„KI spielt eine wichtige Rolle für die nationale Sicherheit“, schrieb Kalinowski. „Aber die Überwachung von Amerikanern ohne richterliche Aufsicht und tödliche Autonomie ohne menschliche Autorisierung sind Grenzen, die mehr Überlegung verdient hätten, als sie bekommen haben.“ Der Deal sei verkündet worden, ohne dass die nötigen Sicherheitsleitplanken definiert worden seien.

Es handle sich dabei in erster Linie um ein Problem der Unternehmensführung, hieß es in einem weiteren Beitrag. Solche Entscheidungen seien zu wichtig, um sie zu überstürzen. Kalinowski war erst 2024 zu OpenAI gewechselt, nachdem sie zuvor bei Meta Platforms die Hardware-Entwicklung für Erweiterte Realität (AR) geleitet hatte.

Lesen Sie auch:
OpenAI-CEO Sam Altman räumte ein, überstürzt gehandelt zu haben.
Nach Shitstorm
OpenAI schränkt Vereinbarung mit Pentagon ein
03.03.2026
Streit eskaliert
Pentagon stuft Anthropic als Sicherheitsrisiko ein
06.03.2026
Nach Anthropic-Absage
OpenAI schließt Vereinbarung mit US-Militär
28.02.2026

OpenAI wies die Kritik am Samstag zurück. Das Unternehmen bekräftigte, seine „roten Linien“ würden den Einsatz der Technologie für inländische Überwachung oder autonome Waffen ausschließen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
09.03.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rose Mondy aus Herne ist die neue „Miss Germany“
Perfektion nicht nötig
Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“
Krone Plus Logo
Wo ist die Lightshow?
Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test
Werbung
WERBUNG
Leica & Xiaomi zeigen Ihr neues Smartphone
Krone Plus Logo
Privat-Display im Test
Galaxy S26 Ultra: Das Handy gegen „Screencheater“
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Krone Plus Logo
Klein, billig, tödlich
USA griffen Iran mit Nachbau iranischer Drohnen an
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Digital
Experten warnen:
So machen Hacker Künstliche Intelligenz zur Waffe
Methoden „ausgefeilt“
Hacker aus China knackten internes FBI-Netzwerk
Leitete Robotikbereich
OpenAI-Managerin geht im Streit um Pentagon-Deal
Eine Woche Galgenfrist
Brüssel gegen Big Tech: X drohen 120 Mio. € Strafe
Krone Plus Logo
Was der Trend aussagt
Feminismus ade? Darum will sie zurück zum Herd

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf