OpenAI-Managerin geht im Streit um Pentagon-Deal

OpenAI hatte Ende Februar eine Einigung mit dem Militär bekannt gegeben, nachdem nur kurz zuvor US-Präsident Donald Trump die Bundesbehörden angewiesen hatte, Geschäfte mit dem eigentlichen Vertragspartner, den OpenAI-Rivalen Anthropic, einzustellen. Anthropic hatte Garantien dafür gefordert, dass seine KI nicht für vollständig autonome Waffen oder zur Massenüberwachung in den USA eingesetzt wird. Das Verteidigungsministerium, das von Trump als Kriegsministerium bezeichnet wird, hatte dem aber nicht zustimmen wollen.