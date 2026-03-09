Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs

Hummels schrieb weiter, dass es ihr viele Kämpfe erspart hätte, wenn ihr jemand als kleines Kind gesagt hätte, dass sie so sein darf, wie sie ist. „Nicht nur den Kampf, mich in dieser Welt zu behaupten, sondern auch den, mich selbst zu akzeptieren.“ Kämpfe gegen sich selbst führten zu nichts, so Hummels.