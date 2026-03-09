Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs

Cathy Hummels, Ex-Frau des deutschen Ex-Fußballspielers Mats Hummels, hat ihre neugeborene Nichte mit einer lieben Botschaft im Leben willkommen geheißen.
Die 38-Jährige teilte ein Foto von sich mit dem Baby ihrer Schwester Vanessa Fischer auf der Brust auf Instagram und schrieb dazu: „Heute halte ich die Zukunft in meinen Armen: meine neugeborene Nichte.“
Welt, in der Frauen „stark“ und mehr sein dürfen
Das Baby sei in eine Welt geboren, „in der Frauen stark, mutig, laut, leise, sensibel und alles dazwischen sein dürfen“.
Mit diesem lieben Foto feierte Cathy Hummels die Geburt ihrer Nichte:
Hummels schrieb weiter, dass es ihr viele Kämpfe erspart hätte, wenn ihr jemand als kleines Kind gesagt hätte, dass sie so sein darf, wie sie ist. „Nicht nur den Kampf, mich in dieser Welt zu behaupten, sondern auch den, mich selbst zu akzeptieren.“ Kämpfe gegen sich selbst führten zu nichts, so Hummels.
„Sei einfach Du selbst“
Abschließend wünschte sie ihrer kleinen Nichte: „Also, kleine Maus: Willkommen in dieser Welt. Kämpfe nicht gegen Clichés, Männer oder Frauen oder dich, sondern sei einfach Du selbst.“
