Direktorin: „Können nur jeden Zweiten aufnehmen“

„Krone“: Haben Sie sich in den ersten Wochen schon gut eingelebt?

Gudrun Mittermüller-Seeber: Es ist ein laufender Prozess. Ich habe hier am Areal auch eine Wohnung, das hilft. (lacht) Als Theologin haben mich die katholische Schule und der Schultyp generell sehr interessiert und für eine Bewerbung motiviert. Das nagelneue Haus hier am Campus bietet viele Möglichkeiten. Wir haben auch eine gute Nachbarschaft mit dem Borromäum, nutzen einige Räume ja gemeinsam. Musik passiert in einem Miteinander. Mit uns ist ja auch der Praxiskindergarten direkt verbunden.