Direktorin: „Können nur jeden Zweiten aufnehmen“

Seit Februar ist die Oberpinzgauerin Gudrun Mittermüller-Seeber neue Schulleiterin an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Salzburg. Und sie startete gleich mit einer spannenden Phase. Es drängen deutlich mehr Interessenten als in den vergangenen Jahren in den Beruf. Auf 80 Plätze fallen exakt 168 Bewerber für das kommende Schuljahr.
„Krone“: Haben Sie sich in den ersten Wochen schon gut eingelebt?
Gudrun Mittermüller-Seeber: Es ist ein laufender Prozess. Ich habe hier am Areal auch eine Wohnung, das hilft. (lacht) Als Theologin haben mich die katholische Schule und der Schultyp generell sehr interessiert und für eine Bewerbung motiviert. Das nagelneue Haus hier am Campus bietet viele Möglichkeiten. Wir haben auch eine gute Nachbarschaft mit dem Borromäum, nutzen einige Räume ja gemeinsam. Musik passiert in einem Miteinander. Mit uns ist ja auch der Praxiskindergarten direkt verbunden.
