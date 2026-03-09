Warum der Bodensee eisige Kälte zum Atmen braucht

Normalerweise vermischen sich die Wasserschichten des Bodensees im Frühjahr von der Oberfläche bis in die Tiefe. Ein an sich wiederkehrendes Naturereignis, das in den vergangenen Jahren allerdings zur Ausnahme geworden ist. Die Folgen könnten gravierend sein.
Meist im Februar geschieht im Bodensee etwas, das man ohne wissenschaftliche Untersuchungen kaum bemerken würde – und das doch von zentraler Bedeutung ist: die jährliche Umwälzung, auch Zirkulation genannt. Ein stilles Naturereignis, das über das ökologische Gleichgewicht des Sees entscheidet. Denn nur wenn sich die Wasserschichten durchmischen, gelangen Sauerstoff und Nährstoffe dorthin, wo sie gebraucht werden. Im Idealfall werden dabei alle Schichten vollständig durchmischt. Früher war dies ein wiederkehrendes Naturereignis – heute bleibt die Umwälzung immer häufiger unvollständig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.