Tragödie in Vorarlberg

62-Jähriger stürzt mit Quad 50 Meter in den Tod

Chronik
09.03.2026 09:20
Der Schwerverletzte ist nach dem schweren Quad-Unfall mit dem Rettungshubschrauber Christophorus ...
Der Schwerverletzte ist nach dem schweren Quad-Unfall mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen worden, wenig später verstarb er.(Bild: marilyn barbone - stock.adobe.com)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag im Feldkircher Stadtteil Tosters in Vorarlberg. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Quad über einen Felsvorsprung gestürzt – er erlag später leider im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich das Unglück am Sonntagvormittag gegen 11.25 Uhr im Bereich des Felsbandweges in Feldkirch-Tosters. Laut Informationen der Polizei fuhr der 62-Jährige mit seinem Quad über eine Wiese, als er plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache einen Wildzaun durchbrach und samt seinem Gefährt über einen Felsvorsprung rund 50 Meter in die Tiefe stürzte, wo er gegen einen Baum prallte.

Zeugen leisten sofort Erste Hilfe
Zwei Zeugen, die sich in der Nähe bei einem Klettersteig aufhielten, beobachteten den Absturz und leisteten unverzüglich Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde schließlich mittels Taubergung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers C8 geborgen und in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Trotz aller Bemühungen erlag er dort wenig später seinen schweren Verletzungen.

Grenzüberschreitende Ermittlungen
Aufgrund der Tatsache, dass der 62-Jährige seine Fahrt auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet begonnen hatte und die Unfallstelle in Österreich lag, sind die Behörden beider Länder in die Ermittlungen eingebunden. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Quad an.

Chronik
09.03.2026 09:20
Ähnliche Themen
VorarlbergFeldkirch
Polizei
UnfallKrankenhaus
Loading
