62-Jähriger stürzt mit Quad 50 Meter in den Tod



Zugetragen hat sich das Unglück am Sonntagvormittag gegen 11.25 Uhr im Bereich des Felsbandweges in Feldkirch-Tosters. Laut Informationen der Polizei fuhr der 62-Jährige mit seinem Quad über eine Wiese, als er plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache einen Wildzaun durchbrach und samt seinem Gefährt über einen Felsvorsprung rund 50 Meter in die Tiefe stürzte, wo er gegen einen Baum prallte.