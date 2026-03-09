Haaser: „Weiß nie, was Leben für einen bereithält“

„Arbeite mich noch durch sie durch“

Abschließend verteilt Haaser noch dankende Worte. „Vielen Dank an alle, die mir Nachrichten geschickt haben – ich arbeite mich noch durch sie durch. Und ein großes Dankeschön an meine wunderbaren Freunde, meine Familie und mein Team, die mich in dieser wirklich beschissenen Zeit besucht und unterstützt haben. Ein großes Dankeschön auch an die Ärzte, die mich wieder zusammengeflickt haben.“