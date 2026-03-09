Haaser: „Weiß nie, was Leben für einen bereithält“

Ricarda Haaser hat sich nach ihrem fatalen Sturz beim Super-G in Soldeu aus dem Spital gemeldet. Dabei hat die ÖSV-Athletin ein kurzes Update gegeben und sich für die zahlreichen aufmunternden Nachrichten bedankt.
„Man weiß nie, was das Leben für einen bereithält“, beginnt Haaser ihren Beitrag auf Instagram. Neben einem Foto ihres Abtransportes in Soldeu hat die ÖSV-Athletin auch ein aktuelles Foto aus dem Spital und ein Video gepostet, in dem sie im Spitalsbett Übungen mit ihrem verletzten Bein ausführt.
„Mein Bein hat jetzt ein paar Schrauben und eine Platte mehr, damit ich die bestmöglichen Chancen auf eine vollständige Genesung habe“, gibt die 32-Jährige zudem ein Update.
„Arbeite mich noch durch sie durch“
Abschließend verteilt Haaser noch dankende Worte. „Vielen Dank an alle, die mir Nachrichten geschickt haben – ich arbeite mich noch durch sie durch. Und ein großes Dankeschön an meine wunderbaren Freunde, meine Familie und mein Team, die mich in dieser wirklich beschissenen Zeit besucht und unterstützt haben. Ein großes Dankeschön auch an die Ärzte, die mich wieder zusammengeflickt haben.“
Nach 17 Fahrsekunden hatte Haaser in Soldeu im Sprung die Balance verloren, bei der Landung knickte ihr linkes Knie ein. Die 32-Jährige rutschte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit am Bauch liegend den Steilhang hinunter, ehe sie mehrere Minuten im Schnee liegen blieb, anschließend mit dem Akia abtransportiert und im Zielbereich behandelt wurde. Bald darauf stand fest, dass sich die Tirolerin dabei eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs zugezogen hatte und ihre Saison vorzeitig beenden musste.
