Ärzte hätten auf E-Card-Sperre hinweisen müssen

So sollte es funktionieren

Die Österreichische Gesundheitskasse klärt auf: „Erscheint ein Patient in einer Kassenordination ohne E-Card oder ist diese abgelaufen, defekt oder gesperrt, ist der Vertragsarzt verpflichtet, die Ordinationskarte zu stecken und eine Online-Anspruchsprüfung durchzuführen. Wird eine aufrechte Anspruchsberechtigung festgestellt, muss die Behandlung erfolgen und mit der ÖGK verrechnet werden“, heißt es vonseiten der Kasse.