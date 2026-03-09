Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Blindgänger lauern

Warum Wiens Bombenkarte geheim bleiben muss

Wien
09.03.2026 05:00
Zuletzt wurde in Penzing wieder eine Wehrmachts-Sprenggranate gefunden.
Zuletzt wurde in Penzing wieder eine Wehrmachts-Sprenggranate gefunden.(Bild: LPD Wien)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Eine Unzahl von gefährlichen Kriegsrelikten verbirgt sich immer noch im Boden der Bundeshauptstadt, wie sich zuletzt bei Bauarbeiten in Penzing wieder gezeigt hat. Die Stadt will ihr Wissen um Risikogebiete nicht an die große Glocke hängen. Das hat gute Gründe.

0 Kommentare

Erst im Februar musste der Entminungsdienst des Verteidigungsministeriums wieder in Wien ausrücken: Bei Kanalarbeiten in Penzing wurde eine Wehrmachts-Sprenggranate gefunden und entschärft. Hört das, 81 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, denn nie auf? Die Antwort aus dem Verteidigungsministerium: zumindest nicht so bald. Wien wurde 52 Mal bombardiert. Berlin verzeichnete nur 17 Bombardements mehr.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 16°
Symbol heiter
Mehr Wien
Gewinnspiel
Starten Sie beim Tchibo Coffee Run durch
Krone Plus Logo
Blindgänger lauern
Warum Wiens Bombenkarte geheim bleiben muss
Menschen von nebenan
Taxifahrerin erzählt: „Bekomme viele Einladungen“
Salzburg bezwungen
Rapid siegt minimalistisch und fixiert die Top 6
Dragovic trifft wieder
Souveräner Sieg! Austria lässt Ried keine Chance
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine