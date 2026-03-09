Warum Wiens Bombenkarte geheim bleiben muss

Erst im Februar musste der Entminungsdienst des Verteidigungsministeriums wieder in Wien ausrücken: Bei Kanalarbeiten in Penzing wurde eine Wehrmachts-Sprenggranate gefunden und entschärft. Hört das, 81 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, denn nie auf? Die Antwort aus dem Verteidigungsministerium: zumindest nicht so bald. Wien wurde 52 Mal bombardiert. Berlin verzeichnete nur 17 Bombardements mehr.